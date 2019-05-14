Пять журналистов Карелии выиграли конкурс ОНФ

Общероссийский народный фронт подвел итоги всероссийских конкурсов журналистских работ "Правда и справедливость" и "Аэропортам – имена великих соотечественников".

Торжественное награждение лауреатов и победителей конкурсов состоится на Медиафоруме ОНФ в Сочи.

По итогам заявочной кампании более 2,5 тысячи журналистов представили порядка 6 тысяч конкурсных работ, тематики которых соответствуют 12 направлениям "майского указа" президента России Владимира Путина.

В результате двух туров оценки были определены лауреаты. В их число вошли пять журналистов из Карелии: Дмитрий Ананьин (информационное агентство "КарелИнформ"), Андрей Басов (газета "Аргументы и факты - Карелия"), Максим Берштейн (газета "МК" в Карелии"), Светлана Лысенко (деловая интернет-газета "Вести Карелии"), Юлия Шевчук (газета "Новая Кондопога").