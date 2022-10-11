Пятерых жителей Петрозаводска, незаконно получавших пособие в Центре занятости, ждет уголовное наказание

Прокуратура Петрозаводска провела проверку в центре занятости населения и выявила факты незаконного получения пособия по безработице гражданами, являющимися занятыми.
Как сообщили в прокуратуре Карелии, граждане умышленно умалчивали о своем трудоустройстве, будучи предупрежденными сотрудниками Центра занятости о прекращении выплаты пособия в случае поступления на работу.
На основании материалов проверки прокуратуры города следственным отделом управления МВД по Петрозаводску возбуждены и в настоящее время расследуются 5 уголовных дел по статье «Мошенничество при получении выплат».
Ход и результаты расследования уголовных дел находятся на контроле.
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