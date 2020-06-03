Пятикратное снижение темпов роста цен на бензин произошло в Петрозаводске

Дизельное топливо и бензин основных марок в Петрозаводске за неделю подорожали на 0,1% - это в 5 раз ниже темпов роста цен за аналогичный период прошлого года.

Такой вывод следует из проведенного Карелиястатом еженедельного мониторинга потребительских цен за период с 26 мая по 1 июня 2020 года.

Стоимость бензина АИ-92 выросла до 42 рублей 31 копейки, АИ-95 – 45 рублей 36 копеек. Дизтопливо подорожало до 48 рублей 75 копеек. Какая ситуация была ровно год назад, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".