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Пятнадцать петрозаводчан стали победителями акции «Весна без долгов»

Новости. Общество
15:40, 01 Июля 2021
фото: © «КРЦ»

«КРЦ» подвели итоги акции «Весна без долгов».

Напомним, для участия в акции необходимо было погасить долг за услуги водоснабжения и водоотведения (если такой имелся), а добросовестным плательщикам достаточно было оплатить текущую квитанцию до 1 июня.

Победителей акции определили с помощью генератора случайных чисел, призами стали подарочные сертификаты в один из торговых центров города. Всего счастливчиками оказались 15 человек. О выигрыше сотрудники «РКС-Петрозаводск» оповестили потребителей по телефону. Все победители уже получили сертификаты.

Оплачивайте коммунальные услуги вовремя и следите за новостями, победителем следующей акции можете стать и вы!

Оплатить счета клиенты ООО «КРЦ» могут дистанционно, с помощью мобильного приложения Сбербанк-Онлайн или через официальный сайт ООО «КРЦ» www.крц10.рф.

Другие способы оплаты счетов:
• В офисах, терминалах и банкоматах Карельского отделения № 8628 ПАО СБЕРБАНК
• В офисах, терминалах и банкоматах прочих банков
• В отделениях АО «Почта России»

Узнать, есть ли у вас задолженность, и передать показания индивидуальных приборов учета можно по телефону колл-центра 56-04-31 или в личном кабинете на официальном сайте АО «ПКС-Водоканал» pks-vodokanal.ru.

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