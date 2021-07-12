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«Пятые сутки ада»: жена пропавшего в Карелии рыбака рассказала о спасательной операции

Новости. Происшествия
12:37, 13 Июля 2021
фото: © паюлик Вконтакте «Весь Петрозаводск | Карелия»

Пустую лодку прибило к одному из островов Онежского озера, человек по-прежнему не найден.

В субботу, 10 июля, в карельских пабликах появилась информация об исчезновении рыбака. Жена пропавшего из Санкт-Петербурга обращалась ко всем неравнодушным людям с просьбой помочь в поиске супруга, который рано утром 8 июля не вернулся с рыбалки в районе острова Брусно.


© страница Вконтакте Екатерины Амосовой

По информации карельских спасателей, поиски начались в тот же день, однако ничего не дали.

Сегодня появилась новая информация — лодка нашлась на другом берегу Онего, на острове в Пудожском районе. Фото судна было выложено в паблике «Весь Петрозаводск | Карелия»

«Мы с Пудожского района, отдыхали на Онежском озере и заметили резиновую лодку, в полном снаряжении, но без хозяина. С 9 июля по сегодняшний день она там на острове напротив деревни Марнаволок», — написала автор фотографии.

Супруга пропавшего рыбака на своей странице поблагодарила всех неравнодушных людей за поддержку, а также рассказала о ходе спасательной операции.

«Ребят, спасибо всем за обратную связь, вашу поддержку и неравнодушие к моей беде. Миша по-прежнему о себе никак не дал знать, для меня это пятые сутки ада и неопределенности. Лодку спасатели с полицией осмотрели, прислали мне множество фотографий с разных ракурсов и её содержимого. Один корабль был странно смотан на скорую руку, второй, как и спиннинги, были распущены, но вероятно впоследствии намотались и заглушили мотор. В баке, со слов спасателей, было топливо, примерно на час ходу, а остальное все на своих местах », — написала женщина.

По фотографиям она попыталась восстановить вероятный ход событий и причины исчезновения мужа.

«Самое ужасное — это то, что спасжилет лежал в лодке, а не одет на Мише, отсутствует один спиннинг и подсачник, это сразу рисует всю случившуюся ситуацию. Я реалист. Вероятнее всего ему попался очень хороший трофей, но поднять на борт он его так и не смог. Спиннинг выпал в воду и, дабы не потерять ни его, ни трофей, Миша в экстренном режиме стал сматывать корабль и при подсекании выпал», — описала женщина возможную причину происшествия.

Как сообщили "Столице на Онего" в Карельской поисково-спасательной службе, на данный момент поиски рыбака временно приостановлены до получения более подробной информации. Полиция Карелии изучает найденный навигатор — по нему можно будет восстановить перемещение лодки в озере и определить конкретное место исчезновения рыбака.

Жена пропавшего надеется на рыбаков, которые могут заметить пропавшего.

«Я уверена, что он в тот вечер был именно в районе Брусно. Я очень Вас прошу, посматривайте на воду! Да, мне нелегко писать об этом, так как я теряю последнюю надежду увидеть его живым, но верю и надеюсь до последнего только в самый лучший исход! Предположительно был одет в синюю флисовую кофту, брюки цвета милитари, черные кроссовки. Не пренебрегайте мерами предосторожности на воде! Берегите свою жизнь и жизнь своих близких», — обратилась супруга пропавшего ко всем неравнодушным людям.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Елена
2021-07-13 13:04:03
Очень хотелось бы верить что жив останется! Понимаю жену и её состояние!
Гость
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