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«ПКС-Тепловые сети» планируют реконструировать сети в трех районах Петрозаводска

Новости. Общество
15:27, 31 Октября 2022

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В 2023 году АО «ПКС-Тепловые сети» приступит к крупной реконструкции магистральных сетей в районе Голиковка, на Первомайском проспекте и в центре Петрозаводска.

Также компания планирует завершить объекты, модернизацию которых из-за большой протяженности сетей поэтапно ведет в течение нескольких лет.

Формирование инвестиционного плана для работы предприятия в 2023 году прокомментировал Арсений Анохов, заместитель технического директора по развитию и инвестициям: «Повреждения на коммуникациях крупного диаметра всегда создают повышенный риск ограничения теплоснабжения, поэтому в будущем году компания сделала акцент на реконструкции магистральных сетей диаметром от 400 мм. Реализация новых проектов повысит надежность подачи тепла в город и снизит риски возможных отключений. Технологии для демонтажа-монтажа подобраны таким образом, чтобы создавать минимальный дискомфорт горожанам».

Уже в январе компания начнет комплексные работы на магистральных сетях в районе Голиковка на Лососинской набережной. «ПКС-Тепловые сети» не только реконструируют участок протяженностью более 1 км, но и за счет прокладки нового трубопровода увеличенным диаметром до 500 мм, подготовят сети к дальнейшему развитию района.

Специалистам предстоит выполнить настолько серьезный объем строительства, что реализация проекта займет больше года. На этот период для жителей близлежащих домов проложат временную сеть, по которой в период реконструкции изношенной теплотрассы организуют отопление и горячее водоснабжение. Современные инженерные технологии позволяют проводить работы в холодное и теплое время года.

Также продолжится реконструкция в центре Петрозаводска и в направлении Первомайского проспекта. На отрезке «Шотмана-Гагарина» обновят более 300 м тепловых сетей, а на улицах Свердлова и Дзержинского проведут модернизацию тепловых камер. Для проведения работ специалисты частично снимут грунт, а для этого будут вынуждены внести изменения в схему дорожного движения.

Компания планирует закончить модернизацию теплотрассы на участке «Шотмана-Первомайский-Железнодорожная» (район НГЧ), которую из-за большого объема работ ведет на протяжении трех лет. Уже в первый год комплексная замена теплотрасс в НГЧ снизила число повреждений и подготовила сети к новой инфраструктуре растущего района.

В планах «ПКС-Тепловые сети» в наступающем году завершить и модернизацию котельной на улице Онежская флотилия, которая обогревает почти 30 тысяч жителей Ключевой. В этом году на объекте проводят пуско-наладку автоматики на основных водогрейных газовых котлах. В следующем — подключат новые системы к Центру оперативно-диспетчерского управления Петрозаводска, где в режиме онлайн контролируется состояние и эксплуатация городской тепловой инфраструктуры.

Работы по обслуживанию и улучшению тепловой инфраструктуры города АО «ПКС-Тепловые сети» выполняет на основе договорных отношений с Администрацией Петрозаводска. Наличие практического опыта в области ЖКХ и технической базы позволяет компании заключить долгосрочное концессионное соглашение. В рамках партнерства предприятие в течение десятилетий готово инвестировать значительные денежные средства в улучшение тепловых сетей и ежегодно предоставлять отчет о проделанной работе собственнику имущества — Администрации города. Проекты, которые уже в ближайшее время компания может реализовать в городе, улучшат качество теплоснабжения и подготовит сети к дальнейшему росту Петрозаводска: появлению новых жилых домов, социальных объектов и бизнес-инфраструктуры.

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