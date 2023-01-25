«ПКС-Водоканал» рассказал об основных работах в Октябрьском районе Петрозаводска в начале года

В январе АО «ПКС-Водоканал» при участии подрядной организации ООО «УМР КСМ» продолжили активную работу над программой комплексного развития Октябрьского района столицы Карелии.

О задачах, которые в начале 2023 года предстоит выполнить компаниям, рассказал заместитель технического директора по развитию и инвестициям АО «ПКС-Водоканал» Арсений Анохов: «В I квартале нам необходимо закончить работы на самотечной канализации в районе ул. Мелентьевой, сделать переврезку участков трубопровода на ул. Московская и завершить проектирование напорной канализации. Также отдельное внимание уделим подготовке к работам в весенне-летний период, когда нам предстоит переложить водопровод диметром 600 мм на ул. Московская».

Первым проектом, реконструкция которого была завершена в рамках КРТ Октябрьского района, стал коллектор на ул. Краснофлотская. Для полного завершения работ компаниям остается подключить канализацию к действующим сетям, а весной благоустроить территорию. Для переврезки канализации протяженностью 190 м строители продолжили работу на ул. Московская. На ул. Мелентьевой начали реконструкцию самотечной канализации. Бригады заменили первые 84 м трубопровода из 470 м, которые предстоит сделать в течение года.

Также «УМР КСМ» приступило к перекладке сетей водоснабжения на улицах Краснофлотская и Советская, на Октябрьском проспекте начали монтаж водопровода диметром 400 мм. С учетом проектных решений строители применяют как открытый, так и закрытый способ реконструкции сетей с применением горизонтально-направленного бурения (ГНБ). Метод ГНБ позволяет минимизировать земельные работы и отказаться от дополнительного перекрытия дорожного движения на улицах района.

Некоторые процессы в силу их технической необходимости останавливать нельзя. По этой причине бригады иногда работают круглосуточно, в том числе в вечернее и ночное время. При этом, строители соблюдают правовые нормы, устанавливающие санитарно-эпидемиологические требования по обеспечению безопасных и безвредных условий проживания, и ведут контроль за проведением работ.

Например, при переключении сетей канализации нельзя прекращать работу насосной станции для откачки стоков, иначе нечистоты зальют окружающую территорию. Также строители круглосуточно переводят дома на новые сети после монтажа магистральных и разводящих линий водопровода. В январе такие крупные переврезки выполнялись на трубопроводе диаметром 600 мм на ул. Краснофлотская, в феврале пройдут на ул. Советская и в районе парка на ул. Московская.