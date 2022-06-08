«Плачущая» мошенница выманила все сбережения пенсионерки в Карелии

Пожилая пенсионерка отдала все накопления мошенникам, разыгравшим перед ней драму.

Мошенники обманули 81-летнюю жительницу карельской столицы. Об этом сообщает МВД.

Даме позвонили злоумышленники. Странный голос в трубке стационарного телефона сбил с толку женщину. Собеседника было плохо слышно из-за рыданий и всхлипываний. Пенсионерка решила, что разговаривает с дочерью подруги.

Затем раздался строгий тон — некто представился следователем. Горожанке сообщили, что её знакомая замешана в дорожном происшествии, срочно требуются деньги.

Расстроенной жительнице Петрозаводска не дали опомниться — на пороге уже стоял некий человек, присланный от «представителя закона». Ему встревоженная пожилая женщина передала все накопления, которые хранила дома, — 314 тыс. рублей.

«В настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. К слову, максимальная санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом. Часть 4 той же статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы со штрафом. Об этом нелишне знать тем, кто в поисках лёгкого заработка интересуется объявлениями о будто бы курьерской работе. Вскоре таким искателям сообщают, что необходимо под определёнными предлогами забирать деньги у пожилых людей, и, оставляя себе процент от суммы, переводить средства на банковские счета. Впоследствии они оказываются на скамье подсудимых», — заявили в полиции.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске рецидивист выследил и ограбил пенсионерку.