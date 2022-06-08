В Петрозаводске рецидивист выследил и ограбил пенсионерку

Злоумышленник подкараулил несчастную, когда та возвращалась из магазина с покупками.

Как сообщили в МВД Карелии, в полицию Петрозаводска обратилась 70-летняя горожанка, ставшая жертвой грабежа. Неизвестный напал на нее в подъезде, выхватив пакет с продуктами и кошелек, в котором лежали почти 5 тысяч рублей.

Разобраться в произошедшем помогли камеры наблюдения. Злоумышленник приметил пожилую петрозаводчанку по пути из магазина, куда та ходила за продуктами. Вместе с будущей жертвой он зашел в подъезд, где и произошло нападение. Мужчина вырвал из рук пенсионерки пакет, забрал из него кошелек и убежал.

Полицейские выяснили личность подозреваемого — 46-летнего ранее судимого жителя карельской столицы. В настоящее время по статье «грабеж» возбуждено уголовное дело, фигуранту грозит до 7 лет лишения свободы.