Планируемые изменения в Налоговом кодексе повысят стоимость дорожного строительства в Карелии

Власти Карелии выступили против планируемых на федеральном уровне изменений в Налоговом кодексе, согласно которым увеличится нагрузка на предприятия по производству щебня и, как следствие, стоимость строительства.

Об этом сообщил сегодня на заседании профильного парламентского комитета заместитель министра экономического развития Карелии Александр Ломако.

По его словам, увеличение налоговой нагрузки произойдет в результате ведения для щебеночных заводов налога на добычу полезных ископаемых.



фото: © Законодательное собрание Карелии

По мнению замминистра, это противоречит политике по господдержке бизнеса.

«Мы одной рукой вырабатываем меры, чтобы поддержать производство, расширение, модернизацию, давая соответствующие привилегии и финансовую поддержку отраслевым флагманам. Другой рукой, получается, эту поддержку забираем», — сказал Ломако.

Против планируемых изменений в Налоговом кодексе выступили участвовавшие в заседании представители Ассоциации горнопромышленников Карелии и регионального отделения бизнес-объединения «Опора России».

По оценке Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Карелии Елены Гнетовой, размер налоговых платежей для производителей щебня может вырасти в 3,5 раза. Это приведет к увеличению отпускных цен на щебень и стоимости государственных контрактов по строительству инфраструктурных и социальных объектов.

Бизнес-омбусмен сформулировала предложения в адрес федеральных органов власти, в том числе, исключить щебень и песок из перечня строительных материалов, на которые начисляется налог на добычу полезных ископаемых. Депутаты намерены направить соответвующее обращение в Госдуму для внесения поправок в спорный законопроект.