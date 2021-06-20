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Планируется расширение территории кладбища под Петрозаводском

Новости. Общество
11:24, 21 Июня 2021
фото: © Виктор Драчев/ТАСС

Администрация Петрозаводска планирует расширение кладбища в районе деревни Вилга.

Это следует из проекта решения Петросовета о внесении изменений в городской бюджет. 

Согласно документу, планируется выделить в 2022 году 4,5 млн рублей на разработку проектной документации для строительства IV очереди кладбища.

Также в проекте бюджета предусмотрено финансирование проектов строительства, реконструкции и ремонта ряда других социально значимых объектов.

Об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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