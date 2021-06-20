Планируется расширение территории кладбища под Петрозаводском

Администрация Петрозаводска планирует расширение кладбища в районе деревни Вилга.
Это следует из проекта решения Петросовета о внесении изменений в городской бюджет.
Согласно документу, планируется выделить в 2022 году 4,5 млн рублей на разработку проектной документации для строительства IV очереди кладбища.
Также в проекте бюджета предусмотрено финансирование проектов строительства, реконструкции и ремонта ряда других социально значимых объектов.
Об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».
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