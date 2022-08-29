Планируется разработка проекта капитального моста в микрорайоне Соломенное в Петрозаводске

В Петрозаводске планируется разработка проекта капитального моста в микрорайоне Соломенное, который должен заменить действующую понтонную переправу.

Это следует из заявления премьер-министра Карелии Александра Чепика телеканалу «Сампо ТВ. 360».

«Мы профинансировали, дали городу деньги на разработку ПСД на мост в Соломенном с подъездами и съездами», — сказал Чепик.

Ранее вопрос строительства моста через Логмозерский пролив неоднократно обсуждался на разных уровнях власти. Один их вариантов предполагал, что протяженность моста составит около 600 метров, проезжая часть переправы будет иметь две полосы движения.

Завершение проектирования объекта намечено на 2023 год.