890x80
Реклама
Приняты поправки к закону о рекламе
29.08.2022 15:03
ГИБДД выяснила причины смертельного ДТП на трассе «Кола» в Карелии
06.09.2022 15:45
Страны Балтии договорились не пускать россиян с шенгенскими визами
Сегодня 11:57

Планируется разработка проекта капитального моста в микрорайоне Соломенное в Петрозаводске

Новости. Общество
14:52, 07 Сентября 2022
фото: © Администрация Петрозаводска

Новости партнеров

В Петрозаводске планируется разработка проекта капитального моста в микрорайоне Соломенное, который должен заменить действующую понтонную переправу.

Это следует из заявления премьер-министра Карелии Александра Чепика телеканалу «Сампо ТВ. 360».

«Мы профинансировали, дали городу деньги на разработку ПСД на мост в Соломенном с подъездами и съездами», — сказал Чепик.

Ранее вопрос строительства моста через Логмозерский пролив неоднократно обсуждался на разных уровнях власти.  Один их вариантов предполагал, что протяженность моста составит около 600 метров, проезжая часть переправы будет иметь две полосы движения.

Завершение проектирования объекта намечено на 2023 год.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
31.08.2022, 13:37
Начинается разработка нового месторождения в Карелии под эгидой Росатома
03.09.2022, 09:15
Многодетная семья из Карелии получила орден «Родительская слава»
01.09.2022, 06:40
Тысячи жителей Петрозаводска «зажгли» на концерте группы «Руки вверх», несмотря на непогоду (ФОТО и ВИДЕО)
31.08.2022, 15:10
В Финляндии обнаружили радиоактивные изотопы в пробах воздуха
31.08.2022, 08:05
Пропавший в Петрозаводске мужчина на зеленой иномарке погиб
31.08.2022, 10:00
Отопительный сезон начнется 1 сентября в некоторых районах Петрозаводска

Чтиво

01.09.2022 10:22
Без политики
Виртуальный мир без ограниченных возможностей
Как специальные компьютерные игры помогают инвалидам в Карелии адаптироваться в реальном мире.
От Цыганской горки до Аллеи Согласия (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18.08.2022 08:00
«Сейчас нужно отстраняться от агрессивных стилей»
17.08.2022 12:37
архив чтиво

Медиа

Патриотическая акция «Лучи Победы» в Петрозаводске
24.06.2022 10:42
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.