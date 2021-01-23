Плановые отключения электроэнергии ожидаются в поселках в окрестностях Петрозаводска

Прионежская сетевая компания приступила к масштабному ремонту энергообъектов, из-за которого планируются временные отключения электроэнергии в поселках, расположенных вокруг Петрозаводска.
Об этом сообщил на своей странице Вконтакте глава Прионежского района Вадим Сухарев.
Он разместил график отключений на период с 25 по 30 января.
— С 25 по 27 января с 10.00 до 16.00. Деревня Ужесельга: улицы Центральная (частично), Интернациональная, переулки Еловый, Садовый, Черноморский, Балтийский.
— С 25 по 29 января с 9.00 до 16.00. Деревня Нижний Бесовец (частично).
— 26 января с 10.00 до 16.00. Поселок Таржеполь.
— 27 января с 10.00 до 16.00. Местечко Зимник (частично).
— 28 января с 10.00 до 16.00. Деревни Бесовец, Верхний Бесовец
— 27 января с 10.00 до 15.00. Деревня Шуйская Чупа.
— 28 января с 10.00 до 15.00. Деревня Ужесельга: улицы Лесная, Парковая, Дачная, Центральная, Зеленая, переулок Хвойный.
"Энергетики напоминают жителям Карелии, что ряд ремонтов невозможно провести без кратковременных отключений электроэнергии и просят отнестись к временным неудобствам с пониманием. АО "ПСК" приносит извинения потребителям", - добавил глава района.
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