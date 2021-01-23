Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Сторонники Навального совершили акт вандализма в центре столицы Карелии (ФОТО) 27
23.01.2021 16:06
Митингующие на площади Кирова в столице Карелии напали на полицейских – произошла драка (ВИДЕО) 32
23.01.2021 20:17
Призывавшего выйти на митинг студента арестовали в столице Карелии 14
23.01.2021 14:12
На только что отремонтированном мосту в Петрозаводске сломали ограждение (ФОТО) 4
23.01.2021 19:52
Начались задержания на митинге в поддержку Алексея Навального в столице Карелии (ФОТО) 45
23.01.2021 14:30

Плановые отключения электроэнергии ожидаются в поселках в окрестностях Петрозаводска

Новости. Общество
11:28, 24 Января 2021
фото: pixabay
Загрузка...

Прионежская сетевая компания приступила к масштабному ремонту энергообъектов, из-за которого планируются временные отключения электроэнергии в поселках, расположенных вокруг Петрозаводска.

Об этом сообщил на своей странице Вконтакте глава Прионежского района Вадим Сухарев.

Он разместил график отключений на период с 25 по 30 января.

— С 25 по 27 января с 10.00 до 16.00. Деревня Ужесельга: улицы Центральная (частично), Интернациональная, переулки Еловый, Садовый, Черноморский, Балтийский.

— С 25 по 29 января с 9.00 до 16.00. Деревня Нижний Бесовец (частично).

— 26 января с 10.00 до 16.00. Поселок Таржеполь.

— 27 января с 10.00 до 16.00. Местечко Зимник (частично).

— 28 января с 10.00 до 16.00. Деревни Бесовец, Верхний Бесовец

— 27 января с 10.00 до 15.00. Деревня Шуйская Чупа.

— 28 января с 10.00 до 15.00. Деревня Ужесельга: улицы Лесная, Парковая, Дачная, Центральная, Зеленая, переулок Хвойный.

"Энергетики напоминают жителям Карелии, что ряд ремонтов невозможно провести без кратковременных отключений электроэнергии и просят отнестись к временным неудобствам с пониманием. АО "ПСК" приносит извинения потребителям", - добавил глава района.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.01.2021, 11:15
Житель Карелии не смог устоять перед соблазном украсть кошелек с 35 тысячами рублей
18.01.2021, 00:30
Трое взрослых и один маленький ребенок погибли при пожаре в пятиэтажке в Петрозаводске (СРОЧНО)
18.01.2021, 16:05
Работодатели в Карелии с 1 января обязаны платить минимальную зарплату вдвое больше, чем по России
21.01.2021, 12:35
"Какие бы ни были времена, останавливаться нельзя"
23.01.2021, 14:30
Начались задержания на митинге в поддержку Алексея Навального в столице Карелии (ФОТО)
19.01.2021, 16:40
Стали известны подробности трагедии на стройплощадке в Петрозаводске, где обнаружен труп

Аналитика

21.01.2021 12:35
Тема недели
"Какие бы ни были времена, останавливаться нельзя" 56
Известный предприниматель Леонид Белуга рассказал, как он планирует развивать бизнес, несмотря на репутационные потери и сложную ситуацию в экономике.
Чешского инвестора оставили без конкурентов 4
20.01.2021 12:55
Выходное пособие и ежемесячное денежное содержание 7
19.01.2021 12:13
"Не вернешь деньги – с тобой случится страшное"
19.01.2021 11:05
"Клиники на Чайкиной": вы можете узнать, есть ли у вас коронавирус, всего за 30 минут
19.01.2021 09:40
Вся аналитика

Чтиво

19.01.2021 10:50
Без политики
Пять причин обратиться во "Фрау клиник"
"Хранители женского здоровья" – этот лозунг в наибольшей степени отражает главный принцип работы "Фрау клиник".
"Для школы он делал и возможное, и невозможное" 9
18.01.2021 10:35
Марина Кувшинова: "2020-й - год вызова и новых возможностей" 10
30.12.2020 14:50
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»