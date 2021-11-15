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Планы застройки природно-рекреационной зоны Петрозаводска вызвали разногласия в горсовете

Новости. Общество
12:01, 26 Ноября 2021
фото: © Яндекс.Карты

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Инициатива администрации Петрозаводска отдать природно-рекреационную зону в петрозаводском микрорайоне Соломенное под строительство поликлиники вызвала разногласия среди депутатов Петросовета.

Строительство планируется в Детском сквере на одноименной улице.

На сессии горсовета депутат Ольга Тужикова предложила снять этот вопрос с повестки.

«Опять начинается проблема уничтожения зеленых насаждений. Даже если мы изымаем под строительство социального объекта, то будет справедливо компенсировать жителям этого района в таком же объеме зеленые насаждения…», — сказала Тужикова.

По ее мнению, прежде чем отдавать эту территорию под застройку, надо выделить другой участок для нового сквера.

В ответ на это депутат от микрорайона Соломенное Сергей Ильин пояснил, что Детский сквер давно существует только на бумаге — вместо него там находятся остатки старого фундамента и бурелом.

«Как такового сквера там нет, и в ночное время там собираются асоциальные лица, молодежь», — сказал депутат.

Петросовет принял решение внести изменения в Правила застройки и землепользования, которые позволят построить поликлинику.

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Комментарии

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David.
2021-11-26 13:29:18
Тужикова ведет себя как настоящий депутат! Реально пытается действовать с позиции горожанина, в отличии от этого мутного персонажа. Скудоумные временщики превращают город в гетто!
Hовый
2021-11-26 13:14:18
Это яблочница, которая с детским садом в ключевском карьере отважно сражалась ? У них в партийной тусовке какая-то болезненная ненависть к детским садам.
АК
2021-11-26 13:29:03
Hовый, был такой мультик "Баба Яга - против"
АК
2021-11-26 12:51:36
А чего жительница Ключевой забыла в Соломенном??? Может аборигены лучше знают свои потребности???
David.
2021-11-26 12:45:37
Главная задача-вырубить побольше ! Так же другие участки не годятся, потому что поделены и планируются под коммерческую застройку!
кир
2021-11-26 12:43:56
Уберите непонятный термин "природно-рекреационную зону" и всё будет путем. :)
сашка гомельский
2021-11-26 12:32:05
Всегда найдутся лишь бы против.
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