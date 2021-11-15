Планы застройки природно-рекреационной зоны Петрозаводска вызвали разногласия в горсовете

Инициатива администрации Петрозаводска отдать природно-рекреационную зону в петрозаводском микрорайоне Соломенное под строительство поликлиники вызвала разногласия среди депутатов Петросовета.

Строительство планируется в Детском сквере на одноименной улице.

На сессии горсовета депутат Ольга Тужикова предложила снять этот вопрос с повестки.

«Опять начинается проблема уничтожения зеленых насаждений. Даже если мы изымаем под строительство социального объекта, то будет справедливо компенсировать жителям этого района в таком же объеме зеленые насаждения…», — сказала Тужикова.

По ее мнению, прежде чем отдавать эту территорию под застройку, надо выделить другой участок для нового сквера.

В ответ на это депутат от микрорайона Соломенное Сергей Ильин пояснил, что Детский сквер давно существует только на бумаге — вместо него там находятся остатки старого фундамента и бурелом.

«Как такового сквера там нет, и в ночное время там собираются асоциальные лица, молодежь», — сказал депутат.

Петросовет принял решение внести изменения в Правила застройки и землепользования, которые позволят построить поликлинику.