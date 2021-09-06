Пластический хирург из клиники Карелии рассказал, какие операции сегодня популярны у мужчин

Новый пластический хирург клиники «Кивач» поделился «проблемами», с которыми приходят пациенты-мужчины.

Выпускник медфака ПетрГУ Арутюн Зиалян, которого называют восходящей звездой пластической хирургии Санкт-Петербурга, с недавних пор работает в карельской клиникой «Кивач». Он рассказал о том. Как часто его пациентами бывают мужчины.

"Первое время на своих приемах мужчин не наблюдал. Возможно, на соцсети откликаются больше девушки. Но как только заработало «сарафанное радио», как только девушки стали приходить ко мне со своими вторыми половинками и родственниками, список пациентов-мужчин пополнился. Мужчины доверяют живому общению, реальному результату. Сегодня от 5 до 10 процентов — это операции у представителей сильного пола. Чаще всего они делают блефаропластику. На втором месте у мужчин — ринопластика, а на последнем — липосакция: удаляем избыток жира в местах, которые труднее всего привести в порядок в тренажерном зале", - поделился Арутюн Зиалян.

О ринопластике без травм, тонких талиях без удаления ребер, природной асимметрии и липосакции у мужчин читайте здесь.