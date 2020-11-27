"Пластмассовый мир", который создают в Петрозаводске, охватил школы города

Центр экологических инициатив "ЭкоПространство" установил контейнеры для сбора пластиковых крышек в 15 школах Петрозаводска в рамках проекта "Пластмассовый мир".

Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Контейнеры появились в средних школах №№ 2, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 25, 27, 39, 43, а также в лицее № 1, Ломоносовской гимназии и Петровском дворце.

Кроме того, на общественных территориях Петрозаводска планируется установка шести сетчатых накопителей для сбора пластика.

Ранее контейнеры были установлены в Парке 50-летия пионерской организации и парке Беличий Остров.

Центр экологических инициатив "ЭкоПространство" реализует этот проект при поддержке Фонда президентских грантов и при содействии администрации карельской столицы.



