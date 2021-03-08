Платить по ипотеке в Карелии оказалось легче, чем в большинстве регионов России

Доступность ипотечного кредитования для населения Карелии значительно выше, чем для жителей большинства субъектов Федерации.
По этому показателю Карелия заняла 13 место в 2020 году.
Способность населения покупать квартиры в ипотеку оценили составители рейтинга, подготовленного агентством РИА Новости.
В Карелии взять ипотечный кредит в 2020 году могли позволить себе 42% семей. В 2019 году эта доля составляла 40,8%.
По каким критериям оценивалась доступность ипотеки, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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