Платное лето детсадовцев Питкяранты в Карелии отменили

Активистки Питкяранты отстояли право родителей не оплачивать детский сад летом, если ребенок его не посещает.

В январе в Питкяранте активисты провели акцию против решения властей взимать плату за детский сад летом, если ребенок не посещает дошкольное учреждение.

Мамы и папы дошкольников устроили фотосессию с плакатами на улицах города, назвав свой флешмоб #44рубля. Именно столько власти хотели брать с родителей за каждый летний день, когда их ребенок не будет ходить в детский сад.

"Мы хотим показать нашей власти, что горожане солидарны во мнении, что взимать плату с родителей дошкольников за летние непосещения – это низко и мелочно. Это не добавит детям здоровья и ограничит их отдых в семейном кругу. Это удар по семейному бюджету для малоимущих и многодетных. И это новый виток социальной напряженности в приграничном районе практически на пустом месте.

После голосования в администрации, переговоров с властями платное лето дошколят активистам удалось отменить.

"Больше нет летних #44рубля за пропуски! – сообщается в паблике "Нетипичная Питкяранта". - А добились этого наши активистки. 9 человек стеной встали за всех родителей города. Восемь человек администрации и заведующие садов не смогли противостоять этому напору, хотя дебаты были жаркими".