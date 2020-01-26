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"На севере лето холодное, теперь еще и платное - 44 рубля в день"

Новости. Общество
06:40, 27 Января 2020
фото: паблик "Нетипичная Питкяранта" / https://vk.com/netipovapyatka?w=wall-142760818_14751
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В районном центре Карелии активисты провели акцию против решения властей взимать плату за детский сад летом, если ребенок не посещает дошкольное учреждение.

Активисты из Питкяранты накануне провели акцию протеста, добиваясь отмены платы за непосещение детского сада воспитанниками летом. Мамы и папы дошкольников провели фотосессию с плакатами на улицах города, назвав свой флешмоб #44рубля. Именно столько родителям придется платить за каждый летний день, когда их ребенок не будет ходить в детский сад. 

"Мы хотим показать людям в нашем городе, что бороться за свои права важно и нужно, что это можно делать легко, просто гуляя с детьми. Простые публичные действия вызывают большой резонанс в информационном пространстве, а наша власть очень не любит шума. Поэтому такая стратегия может сработать. Важно только одно: чтобы людей было как можно больше!", - обратились активисты к горожанам, призывая всех присоединиться к акции через паблик "Нетипичная Питкяранта".  

"Мы хотим показать нашей власти, что горожане солидарны во мнении, что взимать плату с родителей дошкольников за летние непосещения – это низко и мелочно. Это не добавит детям здоровья и ограничит их отдых в семейном кругу. Это удар по семейному бюджету для малоимущих и многодетных. И это новый виток социальной напряженности в приграничном районе практически на пустом месте.

Мы призываем родителей и всех, кто нас поддерживает, фотографироваться с самодельными плакатами и выкладывать эти фотографии в сеть с тегом #44рубля . Пусть акция #44рубля длится, пока эту несправедливую и унизительную оплату не отменят!".

Также активисты сообщили, что специально к публичным слушаниям в районной администрации подготовили поправки в Стратегию развития Питкярантского района до 2025 года за введение моратория на поборы за "прогулы" в детских садах.

"Приходите в понедельник, 27 января проголосовать за них в 17 часов в здании администрации в актовом зале на 4 этаже. Приходите сами, берите родных и друзей. Чем больше придет граждан, тем вероятнее, что к нам прислушаются", – сообщается в паблике "Нетипичная Питкяранта".

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Комментарии

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Татьяна Копылова
2020-01-27 10:29:54
Смешного то мало. Народ реально сэкономить пытается, оставляя детей дома лишний раз, а эти крохоборы опять малоимущих ограбить пытаются. Пусть народу зарплаты поднимут, а потом хоть за ураганы в США деньги взимают.
Вася
2020-01-27 10:49:42
Татьяна Копылова, Алишер Усманов
Данный список возглавляет один самых богатых людей в России), владелец «Металлоинвеста». Алишер потратил 200 млн $ на благотворительность. Он участвует в помощи больным и нуждающимся детям, поддерживает искусство и спорт.
житель+
2020-01-27 10:18:04
А нечего ржать. Надо взымать плату: за садик который не посещают,за воздух которым дышат, за работу администрации, которая наверно работает по ночам как Парфенчиков. И кто такую глупость мог предложить? И почему данное лицо еще работает? Президент обращаясь своём послании сказал, что детей надо кормить бесплатно . А на, что тогда будет жить администрация района. Пенсионеров уже обобрали теперь пора взяться за детей...........демократичная страна.....
Вася
2020-01-27 10:38:36
житель+, Пенсионер сразу проговорил, что не пустит женщину на его нижнюю полку, о чем потом пожалел
Вася
2020-01-27 09:56:31
Лес- в Китай, нефть- в Европу, деньги- в США.
житель+
2020-01-27 10:39:07
Вася, А еще Сирия т.е. гуманитарная помощь. Патрулирование и т д. , а американцы контролируют нефтяные запасы , вывозят нефть. А мы охраняем.....???? Пусть живут родные братья,Куба,Сирия,Китай - отдадим штаны и платья ни чего не надо нам -вот....
Вася
2020-01-27 09:02:38
Ржу,не могу.
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