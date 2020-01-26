"На севере лето холодное, теперь еще и платное - 44 рубля в день"

В районном центре Карелии активисты провели акцию против решения властей взимать плату за детский сад летом, если ребенок не посещает дошкольное учреждение.

Активисты из Питкяранты накануне провели акцию протеста, добиваясь отмены платы за непосещение детского сада воспитанниками летом. Мамы и папы дошкольников провели фотосессию с плакатами на улицах города, назвав свой флешмоб #44рубля. Именно столько родителям придется платить за каждый летний день, когда их ребенок не будет ходить в детский сад.

"Мы хотим показать людям в нашем городе, что бороться за свои права важно и нужно, что это можно делать легко, просто гуляя с детьми. Простые публичные действия вызывают большой резонанс в информационном пространстве, а наша власть очень не любит шума. Поэтому такая стратегия может сработать. Важно только одно: чтобы людей было как можно больше!", - обратились активисты к горожанам, призывая всех присоединиться к акции через паблик "Нетипичная Питкяранта".

"Мы хотим показать нашей власти, что горожане солидарны во мнении, что взимать плату с родителей дошкольников за летние непосещения – это низко и мелочно. Это не добавит детям здоровья и ограничит их отдых в семейном кругу. Это удар по семейному бюджету для малоимущих и многодетных. И это новый виток социальной напряженности в приграничном районе практически на пустом месте.



Мы призываем родителей и всех, кто нас поддерживает, фотографироваться с самодельными плакатами и выкладывать эти фотографии в сеть с тегом #44рубля . Пусть акция #44рубля длится, пока эту несправедливую и унизительную оплату не отменят!".

Также активисты сообщили, что специально к публичным слушаниям в районной администрации подготовили поправки в Стратегию развития Питкярантского района до 2025 года за введение моратория на поборы за "прогулы" в детских садах.

"Приходите в понедельник, 27 января проголосовать за них в 17 часов в здании администрации в актовом зале на 4 этаже. Приходите сами, берите родных и друзей. Чем больше придет граждан, тем вероятнее, что к нам прислушаются", – сообщается в паблике "Нетипичная Питкяранта".