Платные парковки могут появиться на Свердлова, Красной и Энгельса

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В администрации Петрозаводска назвали несколько мест в городе, где могут появиться платные парковки.
В администрации Петрозаводска предварительно рассматривают 360 мест в городе, где могут быть организованы платные парковки. Как пояснили в мэрии, рассматриваются в качестве локаций для платных парковок некоторые центральные улицы города. При этом в их числе нет проспекта Ленина.
Подробнее читайте на "Вестях Карелии".
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