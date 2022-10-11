Плавучие причалы для приема туристов установят у берега Онежского озера рядом с петроглифами (ФОТО)

Комплексные плавучие причальные сооружения для приема судов планируется установить в районе объекта культурного наследия ЮНЕСКО — Онежских петроглифов в Карелии.

Об этом сообщил министр транспорта республики Сергей Щебекин после встречи с проектировщиками и строителями причальных сооружений в Санкт-Петербурге.

«Нужно сделать так, чтобы привлекательность таких уникальный территорий нашего региона росла. Нами уже получено предварительное согласование Министерства культуры РФ о возможности строительства в буферной зоне обьекта всемирного наследия плавучих причалов, важно только грамотно подойти к реализации проекта», — заявил министр.

По его слова, кроме объектов транспортной инфраструктуры планируется строительство гостиниц, пешеходных мостов и визит-центра, что позволит в 10 раз увеличить ежегодный туристический поток к Онежским петроглифам.