Плющенко посадил 6-летнего сына за руль в Карелии (ВИДЕО)

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко во время отпуска в Карелии отправился с семьей за грибами, игнорируя ПДД.

В Instagram опубликовано видео, снятое супругой Плющенко Яной Рудковской, на котором спортсмен управляет автомобилем, держа на коленях их шестилетнего ребенка, пишет издание "РИА Новости".

Поклонники Плющенко не оценили такого жеста, заметив, что он вопиющим образом нарушает правила дорожного движения, несмотря на то что прогулка на авто проходила по пересеченной местности.