Плюсовая температура сохранится 17 ноября в Карелии

О погоде на вторник, 17 ноября, рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 17 ноября будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер южный умеренный.

Температура воздуха ночью составит -1, +1°С, днем 0, +2°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо падать.

В районах Карелии также будет облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем в большинстве районов пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.

На дорогах местами гололедица. Ветер южный умеренный, днем местами с порывами до сильного.

Ночью похолодает до +2, -3°С, днем воздух прогреется до -1, +4°С.