Площадь Кирова полностью перекроют для проезда

Автомобильное движение по площади Кирова в новогоднюю ночь будет полностью перекрыто, сообщили в администрации Петрозаводска.

Временные ограничения затронут и примыкающие к площади улицы.

В целях обеспечения безопасности при проведении массовых мероприятий, связанных с новогодними праздниками, с 16 часов 31 декабря до 4 часов 1 января запрещается движение всех видов транспортных средств по проспекту Карла Маркса - на отрезке от улицы Пушкинской до улицы Куйбышева.

Также в ночь с 31 декабря на 1 января (с 23.00 до 04.00) будет запрещено движение транспорта на примыкающих к площади Кирова отрезках улиц Правды и Куйбышева (от улицы Казарменской до улицы Титова) и по проспекту Карла Маркса (от площади Кирова до улицы Кирова).