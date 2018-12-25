Площадь Кирова полностью перекроют для проезда

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Автомобильное движение по площади Кирова в новогоднюю ночь будет полностью перекрыто, сообщили в администрации Петрозаводска.
Временные ограничения затронут и примыкающие к площади улицы.
В целях обеспечения безопасности при проведении массовых мероприятий, связанных с новогодними праздниками, с 16 часов 31 декабря до 4 часов 1 января запрещается движение всех видов транспортных средств по проспекту Карла Маркса - на отрезке от улицы Пушкинской до улицы Куйбышева.
Также в ночь с 31 декабря на 1 января (с 23.00 до 04.00) будет запрещено движение транспорта на примыкающих к площади Кирова отрезках улиц Правды и Куйбышева (от улицы Казарменской до улицы Титова) и по проспекту Карла Маркса (от площади Кирова до улицы Кирова).
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