Площадь лесных пожаров в Карелии по сравнению с прошлым годом выросла почти в четыре раза

Если в прошлом году к 1 июня пожары охватили 7,15 гектаров леса, то в этом - 27,63 гектаров, сообщили в Минприроды Карелии.

По данным министерства на 1 июня, в лесах республики зарегистрированы 13 лесных пожаров на общей площади 27,63 гектара.



Средняя площадь одного возгорания составила 2,13 га, что ниже средней за предыдущие пять лет - 3,2 га. При этом, в прошлом году к 1 июня зафиксировали пять лесных пожаров на площади 7,15 гектаров.



В этом году все пожары удалось потушить в первые сутки, заявили в региональном Минприроды. В подавляющем большинстве случаев (77%) предварительно в пожарах виновны люди, нарушившие правила безопасного пребывания в лесах.



Напомним, на всей территории республики введен особый противопожарный режим. За разведение костров предусмотрен штраф от 40 до 50 тысяч рублей.



Кроме того, работают круглосуточные телефоны прямой линии лесной охраны: 8 (814-2) 55-55-80, 8 (800) 100-94-00. Специалисты просят население сообщать им об увиденных пожарах в лесу.