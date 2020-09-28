Площадку из экзаменов на права исключат 1 апреля

Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России.

"Срок вступления в силу изменений в правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений, в том числе предусматривающих исключение практического экзамена по первоначальным навыкам управления транспортным средством, в настоящее время перенесен на 1 апреля 2021 года", - уточнили в МВД. Ранее планировалось, что с 1 октября 2020 года кандидатам в водители не придется сдавать практический экзамен на площадке.

11 сентября МВД России опубликовало на федеральном портале проектов нормативных правовых актов новые правила сдачи экзаменов на водительские права в России. Они исключают проведение практического экзамена на площадке для водителей легковых, грузовых автомобилей, автобусов и составов транспортных средств. При этом практический экзамен на право управления мотоциклами, мопедами, квадроциклами и трициклами сохраняется в действующем варианте - на площадках закрытых от движения иных транспортных средств и пешеходов. Экзамен дополнится новыми упражнениями, а ряд заданий будет изменен. Так, экзамен на право управления транспортным средством подкатегории "В1" (квадроциклы и трициклы) дополнен проверкой у кандидата в водители навыков торможения транспортного средства и остановки при движении на различных скоростях, включая экстренное торможение, а также прямолинейного движения задним ходом.

Изменения претерпит также система оценки навыков кандидата в водители в условиях дорожного движения и ошибки с учетом степени их влияния на безопасность. "Например, ошибки "не пристегнул ремень безопасности" и "использовал во время движения телефон" будут являться основанием для прекращения проведения практического экзамена", - говорится в документе.

Разработанный МВД новый регламент будет устанавливать содержание, сроки и последовательность административных процедур практического экзамена. Планируется, что он вступит в силу 1 апреля 2021 года.