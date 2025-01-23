Экологичное решение: в Карелии установили площадку из переработанного пластика

В посёлке Хелюля установлена первая в Карелии контейнерная площадка из вторсырья.

В посёлке Хелюля появилась первая в республике контейнерная площадка, изготовленная из вторсырья. Об этом сообщили в группе ГКУ РК «Карелприрода».

Уточняется, что площадка произведена карельским предприятием «НПО Роса», которое специализируется на изготовлении элементов благоустройства из полимерпесчаного композита. В основе материала — переработанный полиэтилен с добавлением песка и отходов от камнеобработки.

«Среди продукции предприятия — антивандальные скамейки, урны, остановочные комплексы, контейнерные площадки, террасная доска, материалы для обустройства пешеходных троп», ━ добавили в группе.

Новая контейнерная площадка в Хелюля рассчитана на пять контейнеров и оборудована отдельным отсеком для сбора крупногабаритных отходов.