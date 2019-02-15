Площадку ОТЗ в Карелии продали белорусам за 64 миллиона рублей

Белорусский холдинг "Амкодор" купил производственный комплекс Онежского тракторного завода за 64 миллиона 15 тысяч рублей.

Такая сумма указана в протоколе об итогах проведения торгов. Согласно документу, начальная цена продажи составляла 64 млн рублей, сообщают "Вести Карелии".

В торгах, кроме "Амкодора", участвовало ООО "Воронежкомплект". Эта компания предложила сумму, равную начальной цене контракта. Белорусский холдинг дал на 15 тысяч больше.

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