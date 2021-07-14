Пловец из Санкт-Петербурга планирует установить в Карелии новый рекорд Гиннеса

Представитель книги рекордов Гиннеса Михаил Жидких устроит заплыв на 76 километров по Ладоге.

По сообщению Министерства образования и спорта республики, 19 июля в Ладожском озере пройдет заплыв в честь 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В мероприятии примет участие представитель книги рекордов Гиннеса, петербуржец Михаил Жидких. В прошлом году на пробном заплыве Михаил установил мировой рекорд по плаванию на открытой воде, преодолев 75 километров от Сортавалы до Питкяранты.

В этот раз ему предстоит проплыть 76 километров по маршруту Питкяранта - Валаам - Сортавала. Рекорд Михаила будет фиксировать главный редактор Книги рекордов России - Станислав Коненко.