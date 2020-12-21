Пневмония стала причиной госпитализации еще 39 человек в Карелии

Оперативный штаб карельского правительства по борьбе с коронавирусом сообщил о госпитализации 39 человек с внебольничной пневмонией за сутки.

39 человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии, говорится в официальной сводке оперштаба.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 3386 пациентов, 100 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).



За минувшие сутки смертей от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.