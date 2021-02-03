Еще один пожилой житель Карелии умер от пневмонии

Число жертв внебольничной пневмонии в Карелии увеличилось до 113.

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом на 4 февраля, зарегистрирован еще один летальный исход от внебольничной пневмонии. Умер 88-летний мужчина, который имел сопутствующую соматическую патологию. Его тест на COVID-19 показал отрицательный результат.

Всего с начала пандемии от пневмонии в республике скончались 113 пациентов.

За минувшие сутки 13 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 4647 пациентов.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Накануне за сутки 19 человек попали в больницы с пневмонией в Карелии.