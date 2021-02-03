Еще один пожилой житель Карелии умер от пневмонии

Число жертв внебольничной пневмонии в Карелии увеличилось до 113.
По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом на 4 февраля, зарегистрирован еще один летальный исход от внебольничной пневмонии. Умер 88-летний мужчина, который имел сопутствующую соматическую патологию. Его тест на COVID-19 показал отрицательный результат.
Всего с начала пандемии от пневмонии в республике скончались 113 пациентов.
За минувшие сутки 13 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.
Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 4647 пациентов.
Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.
Накануне за сутки 19 человек попали в больницы с пневмонией в Карелии.
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