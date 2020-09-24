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Пневмония унесла жизнь еще одной пожилой жительницы Карелии

Новости. Общество
09:21, 25 Сентября 2020
фото: © РИА Новости / Татьяна Макеева
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В минувшие сутки от внебольничной пневмонии скончалась 79-летняя женщина, сообщили оперштабе Карелии.

За сутки 5 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 1328 пациентов, 78 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки зарегистрирован один летальный исход от внебольничной пневмонии: скончалась 79-летняя женщина с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой и дыхательной систем, тест на COVID -19 отрицательный.

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

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