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Пневмония в Карелии унесла еще одну жизнь

Новости. Общество
08:52, 21 Августа 2020
фото: © Владимир Гердо/ТАСС
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За минувшие сутки в Карелии от внебольничной пневмонии скончался 69-летний мужчина, сообщили в оперштабе РК.

Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 1115 пациентов, 72 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки в Карелии зарегистрирован один летальный исход от внебольничной пневмонии: скончался 69-летний мужчина с тяжелой сопутствующей патологией сердечно-сосудистой и центральной нервной систем, тест на COVID -19 отрицательный.

За эти же сутки госпитализированы 8 человек, заболевших внебольничной пневмонией.

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

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Комментарии

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Изя
2020-08-21 09:26:30
Почему об этом не пишут дЕятели в Вконтакте ???? :)
Гость
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