«По дороге мэр бежал, а на лбу фонарик»: Любарский признался, что сам виноват в ДТП

Глава Петрозаводска Владимир Любарский в стихах признался, что нарушил правила, став виновником ДТП.

Глава Петрозаводска Владимир Любарский сочинил стихотворение о ДТП, в которое попал на вечерней пробежке:

Приключился тут друзья вот такой кошмарик

По дороге мэр бежал, а на лбу фонарик,

Тем не менее он сам правила нарушил

И толкнул чужой седан центнеровой тушей

Слава Богу живы все, и водитель тоже

Помним, правила, друзья, нарушать негоже.

В стихотворении мэр Петрозаводска фактически признается, что сам виноват в случившемся.

Напомним, в пятницу, 12 ноября, около 19.30 в районе дома №1 по проспекту Ленина был сбит пешеход. Им оказался мэр Петрозаводска Владимир Любарский, который совершал вечернюю пробежку. Любарского госпитализировали в БСМП Петрозаводска, где ему предстоит операция на ноге.

Судя по камерам наружного наблюдения, Любарский бежал по проезжей части, закрепив на голове фонарик.