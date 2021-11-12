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«По дороге мэр бежал, а на лбу фонарик»: Любарский признался, что сам виноват в ДТП

Новости. Общество
23:04, 12 Ноября 2021
фото: Николай Смирнов / Столица на Онего

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Глава Петрозаводска Владимир Любарский в стихах признался, что нарушил правила, став виновником ДТП.

Глава Петрозаводска Владимир Любарский сочинил стихотворение о ДТП, в которое попал на вечерней пробежке:

Приключился тут друзья вот такой кошмарик
По дороге мэр бежал, а на лбу фонарик,
Тем не менее он сам правила нарушил
И толкнул чужой седан центнеровой тушей
Слава Богу живы все, и водитель тоже
Помним, правила, друзья, нарушать негоже.

В стихотворении мэр Петрозаводска фактически признается, что сам виноват в случившемся.

Напомним, в пятницу, 12 ноября, около 19.30 в районе дома №1 по проспекту Ленина был сбит пешеход. Им оказался мэр Петрозаводска Владимир Любарский, который совершал вечернюю пробежку. Любарского госпитализировали в БСМП Петрозаводска, где ему предстоит операция на ноге.

Судя по камерам наружного наблюдения, Любарский бежал по проезжей части, закрепив на голове фонарик.

 

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