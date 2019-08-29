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Новости. Общество
15:56, 29 Августа 2019
фото: аккаунт Ларисы Подсадник в соцсети

Лариса Подсадник: "Система образования Карелии пришла в движение"

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Заместитель премьер-министра карельского правительства по социальным вопросам Лариса Подсадник в канун начала нового учебного года рассказала о том, как развивается система образования в республике.

Накануне 1 сентября мы встретились с вице-премьером карельского правительства Ларисой Подсадник, которая курирует сферу образования, и расспросили, насколько готовы школы и детские сады республики к началу учебного года, и что нового происходит в этой сфере.

"Федеральный центр не просто помогает, но и глубоко вникает в каждую проблему. Сейчас у нас сложилась эффективная совместная работа правительства Карелии, Совета безопасности РФ и профильных министерств федеральной исполнительной власти. Она идет по линии нацпроектов, подготовке к 100-летию Карелии, других программ. Именно взаимодействие с федеральным центром сегодня дает самый серьезный результат.

Имея значительный опыт руководящей работы в социальной сфере могу сказать уверенно: такого объема средств на нужды образования Карелия не видела никогда. В общей сложности до 2022 года только в рамках нацпроекта "Образование" в федеральном бюджете для нашей республики предусмотрено около 2 млрд. 800 млн. рублей. На 2019-2021 годы в региональном бюджете предусмотрено более 223 млн. рублей. Для Карелии это значительный объем средств. И как "работают" эти деньги, мы видим уже сейчас: система образования пришла в движение. Одновременно у нас в республике строятся, ремонтируются, реконструируются десятки объектов.

При этом, федеральный центр не просто понимает наши нужды, но и поддерживает инициативы. А инициативы просты: в Карелии должны появляться новые образовательные учреждения – школы, детские сады, спортивные объекты, объекты культуры".

Продолжение читайте в интервью с Ларисой Подсадник.

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Комментарии

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User
2019-08-29 16:20:24
"Система образования Карелии пришла в движение"

Ага, в броуновское...
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