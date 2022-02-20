По инициативе Артура Парфенчикова поддержка НКО Карелии в этом году составит 108 млн рублей

Фонд нового конкурса грантов главы республики составит 100 млн рублей, что на 20 млн больше, чем в 2021 году, плюс еще 8 млн рублей направят на обучающие занятия и консультации для НКО.

Как сообщили в правительстве республики, в 2022 году в Карелии продолжится активная работа по поддержке некоммерческих организаций региона. Фонд нового конкурса грантов Главы республики составит 100 млн рублей. 8 млн рублей будут направлены на обучающие занятия и консультации для НКО, а также другие мероприятия для общественных организаций региона.

Об этом сообщил Артур Парфенчиков 21 февраля на заседании Правительства Республики Карелия, где подвели итоги работы по развитию НКО в 2021 году.

«В Карелии система поддержки НКО развивается динамично и успешно. Неслучайно в 2020 году республика вошла в топ-10 рейтинга Общественной палаты России, заняв 7-е место по уровню и качеству развития НКО в стране», – отметил глава республики.

НКО Карелии ежегодно становятся победителями конкурса Фонда президентских грантов: с 2018 года на реализацию 220 проектов карельских общественных организаций было направлено более 355 млн рублей. Значительная финансовая поддержка оказывается в рамках конкурса грантов Главы Республики Карелия. В 2021 году 80 млн рублей направлено на реализацию 63 проектов НКО по 14 направлениям деятельности. Среди них – развитие системы бытового сопровождения людей с инвалидностью, психологическая поддержка детей с онкозаболеваниями, поддержка волонтерского движения, приютов для бездомных животных, организация бесплатных курсов по изучению национальных языков и многое другое.

Для системного обучения НКО, а также проведения конкурсных отборов для общественных организаций в 2021 году по поручению Артура Парфенчикова создан Фонд грантов Главы Республики Карелия. В течение года во всех районах республики с участием ведущих экспертов в сфере социального проектирования фонд проведёт серию обучающих мероприятий для представителей НКО, гражданских активистов, молодежных объединений и инициативных групп. Будут подготовлены обучающие видеоролики по подаче заявок для участия в конкурсных отборах, а также о наиболее успешных практиках общественных организаций Карелии в разных сферах. На работу по поддержке НКО региона дополнительно выделено 8 млн рублей: на сессии 17 февраля депутаты карельского парламента одобрили законодательную инициативу Главы республики Артура Парфенчикова о внесении поправок в бюджет.

Финансирование проектов некоммерческих организаций на региональном уровне увеличивается ежегодно: если в 2018 году фонд конкурса грантов Главы Республики Карелия составлял 5 млн рублей, то в 2022 году на реализацию проектов НКО получат 100 млн рублей. В 2021 году конкурс впервые проводился на электронной платформе карелия.гранты.рф, специально созданной для работы с заявками. В 2022 году также планируется подключить модуль электронной отчетности для более удобной работы в рамках проектов.

В Карелии успешно работают ресурсные площадки, где НКО могут бесплатно воспользоваться помещениями и техникой для проведения мероприятий. Среди них – Карельский ресурсный центр развития социальных технологий, Ресурсный медиацентр карелов, вепсов и финнов, Дом дружбы народов Республики Карелия и другие общественные пространства. Работает сайт «НКО Карелии», где некоммерческие организации могут создать бесплатную страницу для размещения информации о текущих мероприятиях и проектах. Проводятся обучающие семинары, правовые консультации совместно с экспертами Фонда президентских грантов, Ассоциацией «Юристы за гражданское общество».

Дополнительные меры поддержки НКО принимались в Карелии в период пандемии коронавируса. Общественные организации могли воспользоваться отсрочкой платежей по аренде государственного имущества, компенсировать затраты на выплату зарплаты сотрудникам. Благодаря субсидиям на частичное возмещение затрат работодателям сохранили занятость 16 граждан, имеющих инвалидность, появились новые рабочие места. В настоящее время подготовлен законопроект, который предусматривает дополнительную имущественную поддержку СО НКО и расширяет перечень лиц, которым государственное имущество может быть предоставлено в безвозмездное пользование.

«НКО имеют огромный потенциал для решения широкой палитры важных проблем, работая с разными социальными группами. Безусловно, такие практики надо всемерно развивать, не только в направлении финансовой поддержки, но и в части внимательного отношения к этой деятельности, использования новых методик, грамотной расстановки приоритетов», – отметил Артур Парфенчиков, подводя итоги работы.