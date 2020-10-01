По инициативе Элиссана Шандаловича более 44 млн рублей дополнительно выделено на финансирование санавиации в Карелии

Предложение Председателя Законодательного Собрания Элиссана Шандаловича о выделении дополнительных средств на санавиацию и закупку оборудования для проведения кардиохирургических операций поддержано правительством Карелии.

В начале сентября спикер парламента направил премьер-министру правительства республики Александру Чепику письмо, в котором отмечалось, что госзадание по санитарно-авиационной эвакуации Республиканской больницей им. В.А. Баранова выполнено уже на 88% и средств до конца года не хватит. Для недопущения срывов в оказании пациентам медицинской помощи с использованием санавиации необходимо дополнительно предусмотреть 44,5 млн рублей.

В документе также сообщалось, что в рамках ФЦП "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" завершается реконструкция терапевтического корпуса Республиканской больницы им. В.А. Баранова с надстройкой для размещения ангиографического отделения с рентгеноперационной. Это позволит внедрить высокотехнологичные хирургические методы лечения сложных нарушений сердечного ритма и электрокардиостимуляции в регионе. В связи с этим Элиссан Шандалович попросил предусмотреть в республиканской госпрограмме "Развитие здравоохранения" 9,7 млн рублей на приобретение рентгеноперационного стола с автоматически изменяющимся уровнем и прозрачностью Rg-лучей.

Как говорится в поступившем на имя председателя Законодательного Собрания ответе за подписью Александра Чепика, в соответствии с распоряжением правительства Республики Карелия бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение указанных расходов учтены.