По инициативе жителей Петрозаводска в городе благоустраивают три сквера

В карельской столице в ближайшее время должны благоустроить три сквера по программе поддержки местных инициатив.

В трех районах карельской столицы благоустраивают три общественные территории – скверы Анны Рогозкиной, Ринтальский и Былинный. 13 октября временно исполняющая обязанности главы Петрозаводска Инна Колыхматова вместе с депутатами Петросовета проинспектировала темпы и качество работ.



На Кукковке благоустройство Ринтальского сквера находится в финальной стадии, отметили в мэрии. Подрядчик отсыпал пешеходные дорожки, убрал аварийные деревья. В ближайшее время в сквере должны установить опоры наружного освещения и высадить пихты.



На Ключевой в сквере Анны Рогозкиной подрядная организация проводит земляные работы. Здесь появятся мощеные пешеходные дорожки, фонари, цветники и памятный знак.



Благоустройство этого места приурочено к 80-летию освобождения Петрозаводска от финской оккупации. Анна Рогозкина – одна из жителей города, которая встречала освободителей с красным знаменем в руках.



В Былинном сквере подрядчик готовит основание, скоро начнет заливать бетоном бордюры вдоль новой пешеходной дорожки, а также вокруг небольшой площадки. В будущем там появится зона отдыха с арт-объектом.



Во всех скверах работы должны завершиться в ближайшие недели. Специалисты администрации постоянно контролируют их выполнение, заверили в мэрии.



