По каким критериям вы будете голосовать за кандидата на пост главы Карелии? (ОПРОС)

За пост главы Карелии поборются 13 кандидатов.

Напомним, 2 июля завершился прием документов о выдвижении кандидатов на должность главы Карелия.

Кандидатов выдвинули 13 региональных отделений политических партий.

С кандидатами на должность главы Карелии определились «Новые люди» (Михаил Федоров), Зеленая альтернатива (Сергей Ярлыков), «Демократическая партия России» (Анатолий Дударин), «Партия Роста» (Дмитрий Фабрикантов), Российская партия свободы и справедливости (Денис Базанков), «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» (Валерий Таборов), Коммунисты России (Павел Нестеров), «Единая Россия» (Артур Парфенчиков), «Казачья партия Российской Федерации» (Анна Дмитриева), «Родина» (Иван Кадаяс), «Коммунистическая партия РФ» (Евгений Ульянов), «Справедливая Россия — патриоты — за правду» (Андрей Рогалевич) «Либерально-демократическая партия» (Александр Паккуев).

Выборы главы республики состоятся 9, 10, 11 сентября.

Когда вы придете на выборы, то по каким критериям будете голосовать за кандидата на пост главы Карелии?

Проголосовать можно здесь.