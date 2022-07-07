890x80
Реклама
Ипотека по программе господдержки возможна со ставкой 6,5% для всех
Сегодня 00:01
Почему важно иметь свой сайт, а не полагаться на соцсети?
Новое
Сегодня 15:38
В Карелии 96-летнюю участницу войны выселяют из дома
Сегодня 10:54

По каким критериям вы будете голосовать за кандидата на пост главы Карелии? (ОПРОС)

Новости. Политика
15:01, 07 Июля 2022
фото: © bing.com

Новости партнеров

За пост главы Карелии поборются 13 кандидатов.

Напомним, 2 июля завершился прием документов о выдвижении кандидатов на должность главы Карелия.

Кандидатов выдвинули 13 региональных отделений политических партий. 

С кандидатами на должность главы Карелии определились «Новые люди» (Михаил Федоров), Зеленая альтернатива (Сергей Ярлыков), «Демократическая партия России» (Анатолий Дударин), «Партия Роста» (Дмитрий Фабрикантов), Российская партия свободы и справедливости (Денис Базанков), «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» (Валерий Таборов), Коммунисты России (Павел Нестеров), «Единая Россия» (Артур Парфенчиков), «Казачья партия Российской Федерации» (Анна Дмитриева), «Родина» (Иван Кадаяс), «Коммунистическая партия РФ» (Евгений Ульянов), «Справедливая Россия — патриоты — за правду» (Андрей Рогалевич) «Либерально-демократическая партия» (Александр Паккуев).

Выборы главы республики состоятся 9, 10, 11 сентября.

Когда вы придете на выборы, то по каким критериям будете голосовать за кандидата на пост главы Карелии?

Проголосовать можно здесь.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
02.07.2022, 09:05
Стало известно, когда в Карелии закончится 32-градусная жара
01.07.2022, 09:10
Город в Карелии стал самым дорогим из популярных направлений для отдыха в июле
03.07.2022, 12:19
В Петрозаводске сбитый автомобилем пешеход скончался на месте ДТП (ВИДЕО) 18+
04.07.2022, 10:08
Горячая вода к жителям Петрозаводска вернется вовремя, заверили в мэрии
02.07.2022, 14:33
«Пассажиры кричали»: девушка упала в обморок от боли в троллейбусе Петрозаводска
06.07.2022, 20:02
Горячая вода в большинстве домов Петрозаводска не появится раньше ночи

Чтиво

30.06.2022 09:16
Уроки выживания
«Иногда нужно почувствовать боль, чтобы почувствовать жизнь»
В рубрике «Уроки выживания» мы рассказываем о том, как пережить время нестабильности.
Жить в кайф!
27.06.2022 15:19
Куда можно выгодно и безопасно вложить свои сбережения?
27.06.2022 08:58
архив чтиво

Медиа

Патриотическая акция «Лучи Победы» в Петрозаводске
24.06.2022 10:42
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.