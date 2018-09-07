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Новости. Общество
23:30, 07 Сентября 2018

По манере есть можно узнать, каким будет мужчина в постели

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Психологи считают, что определить сексуальный темперамент можно уже на первом свидании, просто присмотревшись к тому, что и как он поглощает пищу.

Если мужчина любит жареную картошку с жирной отбивной, да и вообще предпочитает фастфуд, то лучше забудьте о креативности в постели, хотя любовником может оказаться при этом вполне неплохим.

А если мужчина гурман, то и в постели проявит себя, ведь для него главное — это получить удовольствие.

При этом сексологи уверены, что представители сильного пола со средним телосложением получают удовольствия от секса гораздо больше, нежели "дистрофики", которые постоянно ограничивают себя в еде.

Рассчитывать на запоминающийся секс можно с партнёром, который медленно поглощает еду, тщательно разжевывая каждый кусочек — значит он любит прелюдию и достаточно долгий секс.

А мужчина, который сначала нюхает пищу или осторожно пробует её на вкус, будет очень избирательным, но зато в постели себя проявит на все 100%.

Если мужчина ест быстро и всё вперемешку, то скорее всего секс с ним будет быстрым и скучным. Обычно после получения удовольствия такие мужчины очень быстро засыпают, даже не поинтересовавшись состоянием партнерши.

Психологи отмечают, что сексуальность зависит от темперамента человека, который проявляется во всём, в том числе и в манере употреблять пищу, пишет "Ваш город".

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