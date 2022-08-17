По подозрению в мошенничестве задержан главный нарколог России Евгений Брюн

Брюна подозревают в мошенничестве и проверяют на причастность к истории с введением новых правил медосмотра водителей, сообщает ТАСС.

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн задержан в Москве по делу о мошенничестве. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в правоохранительных органах.

«Евгений Брюн задержан по делу о мошенничестве. Находится на допросе. По итогам будет решаться вопрос о мере пресечения», — сказал собеседник агентства.

Источник уточнил, что расследование проводит УВД по ЮВАО.

«Брюн проверяется на причастность к скандальной истории с введением новых правил медосмотра водителей», — добавил он.