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По поручению главы Карелии Артура Парфенчикова рельсовые автобусы «Орлан» запустили в северном направлении

Новости. Общество
13:33, 15 Июня 2022
фото: © Правительство Карелии

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Востребованный транспортный проект реализует Правительство Карелии совместно с АО «СЗППК».

15 июня состоялся запуск новых комфортабельных рельсовых автобусов РА-3 «Орлан» сообщением Лендеры–Костомукша, первую команду на отправку рельсового автобуса отдал Министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики Сергей Щебекин.  В торжественной части мероприятия на железнодорожной станции Муезерка также приняли участие начальник Петрозаводского территориального управления Октябрьской железной дороги Владимир Троянов, глава администрации Муезерского района Александр Пашук, и. о. генерального директора АО «СЗППК» Михаил Петров.

Каждый вагон оборудован климатической установкой с системой очистки и обеззараживания воздуха. В салоне установлены мягкие сидения, широкие багажные полки, светодиодное освещение, информационные табло и санитарные модули. Для удобства посадки и высадки маломобильных пассажиров предусмотрены подъемники для кресел-колясок, специализированные места для их крепления и специальное оборудование в санитарном узле. Поезд также отличается современным дизайном, продуманной эргономикой и повышенным уровнем комфорта для пассажиров. В движение состав приводит мощная, экономичная и достаточно тихая дизель-гидравлическая силовая установка. Пневморессоры в подвеске поезда обеспечивают высокую плавность хода.

Маршрут выбран исходя из потребности населения, он будет функционировать на постоянной основе. Запуск рельсовых автобусов даст жителям дополнительные возможности для поездок, построения маршрутов в разных направлениях, а также обеспечит доступ к социально важным объектам г. Костомукши.

«В июле такие же поезда запустим по направлению «Беломорск–Кочкома–Костомукша». А после подготовки железнодорожной инфраструктуры и по маршруту «Лоухи– Пяозеро», — написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава Карелии Артур Парфенчиков и поблагодарил РЖД за помощь и поддержку в организации рейсов.

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