По прогнозам Минфин Карелии зарплаты "указных" бюджетников увеличатся на 16%

Заработная плата работников бюджетных организаций Карелии, учтенных в "майских указах" президента РФ в 2018 году увеличится, в среднем, не менее чем на 16%.

Такой прогнозный показатель заложен в закон о бюджете республики на 2018 год, сообщает Минфин Карелии.

"Указным" категориям планируемый рост средней заработной платы в среднем составляет порядка 16% (по отдельным "указным" категориям – 32%)", - говорится в сообщении Минфина.

Согласно указам президента РФ, принятым в 2012 году, установлены целевые показатели роста зарплат бюджетников. Они соотносятся со средней зарплатой по каждому региону РФ.

В Карелии по данным на 2018 год к "указным" относятся 26,6 тыс. работников бюджетной сферы.

Подробнее об увеличении зарплат бюджетникам по "майским указам" читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".