Плиты OSB
163
138
Панель ПВХ
179
99
Табурет
490
299
Сковорода
290
139
Ламинат Kastamonu
519
289
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Экономика
11:48, 27 Апреля 2018

По прогнозам Минфин Карелии зарплаты "указных" бюджетников увеличатся на 16%

По теме

Расселением аварийного жилья в Карелии занимался недобросовестный подрядчик, заявляет УФАС
27.04.18 10:46
Средняя цена бензина в Карелии превысила 40 рублей за литр
27.04.18 09:21
Минфин РК назвал предприятия-лидеры по налоговым платежам в бюджет
26.04.18 13:28
Все новости
Загрузка...

Заработная плата работников бюджетных организаций Карелии, учтенных в "майских указах" президента РФ в 2018 году увеличится, в среднем, не менее чем на 16%.

Такой прогнозный показатель заложен в закон о бюджете республики на 2018 год, сообщает Минфин Карелии.

"Указным" категориям планируемый рост средней заработной платы в среднем составляет порядка 16% (по отдельным "указным" категориям – 32%)", - говорится в сообщении Минфина.

Согласно указам президента РФ, принятым в 2012 году, установлены целевые показатели роста зарплат бюджетников. Они соотносятся со средней зарплатой по каждому региону РФ.
В Карелии по данным на 2018 год к "указным" относятся 26,6 тыс. работников бюджетной сферы.

Подробнее об увеличении зарплат бюджетникам по "майским указам" читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

По теме

Расселением аварийного жилья в Карелии занимался недобросовестный подрядчик, заявляет УФАС
27.04.18 10:46
Средняя цена бензина в Карелии превысила 40 рублей за литр
27.04.18 09:21
Минфин РК назвал предприятия-лидеры по налоговым платежам в бюджет
26.04.18 13:28
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
24.04.2018, 09:18
ФОТО и ВИДЕО: Люди выпрыгивают из окон горящего дома в Петрозаводске, заявляют очевидцы
22.04.2018, 13:55
ФОТО: Водителей в Карелии предупреждают о смертельно опасной дороге
20.04.2018, 09:33
Главврач инфекционной больницы в Петрозаводске уволился после скандальных фото
26.04.2018, 14:37
В полиции рассказали, кто выпал из окна 8 этажа высотки на Кукковке
24.04.2018, 13:53
Девлет Алиханов выиграл процесс в Европейском суде по правам человека
23.04.2018, 11:16
Что происходит с дорогами Петрозаводска?

Аналитика

26.04.2018 11:23
Обществоведение
"А о детях вы подумали?" 2
В результате оптимизации часть воспитателей петрозаводских детских садов может остаться без работы.
Алиханов выиграл суд по правам человека 3
24.04.2018 13:27
"Дело о мерседесах" и мини-рынки 3
24.04.2018 10:40
Что происходит с дорогами Петрозаводска? 11
23.04.2018 11:16
АО "Пряжинское": хроника разорения 5
19.04.2018 13:51
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 11:12
Личное мнение
"Доклад окончен. Фото прилагаются" 1
Как-то всё больше и больше различаются языки говорения региональных и федеральных средств массовой информации.
Бюджетные, но не простые: что мы знаем о китайских автомобилях
Сегодня 10:22
Трасса "Фонтаны": Итоги и перспективы 1
25.04.2018 09:55
Футбол как политика 2
23.04.2018 10:18
архив чтиво

Медиа

Столетие Петрозаводского городского Совета
26.04.2018 16:44
все фото и видео

Опрос

Поддерживаете ли вы введение платных парковок в Петрозаводске?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»