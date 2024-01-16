По прозвищу «Егоза»: осужденные в Карелии изготавливают колючую проволоку

Исправительная колония № 7 Сегежи наращивает объемы производства колючей проволоки из оцинковкой стали.

Благодаря поддержке Министерства экономического развития

Карелии исправительная колония № 7 Сегежи наращивает объемы производства армированной колючей проволоки из оцинковкой стали, рассказали в пресс-службе УФСИН Карелии.

Колючая проволока, называемая в простонародье «Егоза», имеет обширное применение — это простое, однако надежное и долговечное приспособление способно защитить от проникновения посторонних лиц на территорию любого предприятия.



Проволока, которую изготавливают в колонии, пользуется спросом как у государственных и муниципальных заказчиков, а также у бизнес-сообществ как нашего региона, так и за пределами Карелии, например, в Северо-Западном Федеральном округе.



Производственные мощности ФКУ ИК-7 позволяют ежемесячно выпускать тысячи метров проволоки, различной по диаметру колец и длине бухт.



Развитие этого направления в колонии позволяет решать сразу несколько задач пенитенциарного учреждения республики — это и обеспечение осужденных оплачиваемой работой, и освоение новой профессии, и стимул к адаптации после выхода из мест лишения свободы, а также возможность погасить исковые обязательства перед потерпевшими.