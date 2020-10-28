По развитию интернет-торговли Карелия входит в десятку самых активных регионов России

Развитие сферы интернет-торговли в регионе, аспекты онлайн-продаж, возможности современных российских маркетплейсов и меры поддержки государства предпринимателей обсудили участники семинара "Как успешно продавать в интернете", организованном министерством экономического развития и промышленности Республики Карелия и Корпорацией развития РК.

Сегодня вывод своей продукции на электронные площадки – это логичное продолжение деятельности для тех бизнесменов, кто хочет выйти на широкий рынок, найти новых клиентов и быть в такте с современными реалиями, которые диктует коронавирус. Государство готово поддержать инициативу предпринимателей вести продажи онлайн.

"Интернет-торговля сегодня демонстрирует взрывной рост. Важно, чтобы доступ к ней развивался и среди предпринимателей Карелии. Со своей стороны правительство республики окажет предпринимательскому сообществу всестороннюю помощь и поддержку", – отметил в приветственном слове министр экономического развития и промышленности Республики Карелия Олег Ермолаев.

Отдельной темой семинара стало обсуждение возможностей, которые дает малым предпринимателям интернет-магазин "Сделано в Карелии". За пять месяцев работы маркетплейс реализовал продукцию на 1,64 млн рублей. На сегодняшний день на торговой площадке зарегистрировано 469 компаний, которые производят 5 365 товаров, было оформлено 1 660 заказов. Об этом рассказал руководитель Регионального центра инжиниринга Корпорации развития РК Алексей Мугачев.

Мы добились хороших результатов. Сейчас работаем дальше: предлагаем предпринимателям дополнительные возможности на маркетплейсе. Это эквайринг, то есть оплата на сайте по безналичному расчёту, дополнительные виды рекламы и многое другое. В период пандемии интернет-торговля может стать значительным источником дохода для самозанятых граждан, считают эксперты. Поэтому еще одна задача Корпорации развития Карелии – помочь самозанятым гражданам "выйти из тени".

"Мы ежедневно принимаем самозанятых, оказываем бесплатную консультационную, информационную поддержку, проводим огромное количество образовательных мероприятий по маркетингу, таргетированной рекламе. И самозанятые так же бесплатно, как субъекты малого и среднего предпринимательства, теперь могут воспользоваться нашими услугами", – проинформировала участников семинара руководитель Центра обучающих и международных программ КРРК Наталья Багрова.

Практические советы по организации деятельности в сети участникам семинара дали также представители бизнеса, кто уже ведёт торговлю онлайн. На примере крупных компаний предприниматели познакомились с особенностями дистанционного взаимодействия с клиентами.