По решению суда житель Карелии не сможет стать собственником спорного имущества

Суд отказал истцу и не включил спорное имущество в наследство, а также не признал право собственности на наследуемое имущество.

Истец обратился в Кемский горсуд с заявлением о включении в состав наследства гаража и земельного участка, о которых стало известно после смерти жителя Карелии.

Суд учел, что согласно выписке из ЕГРН за истцом зарегистрированы права на спорные объекты недвижимости.

Поскольку истец является собственником имущества, на которое заявлен иск, суд посчитал заявленные требования необоснованными и не подлежащими удовлетворению.

В итоге Кемский городской суд отказал в иске о включении в состав наследства гаража и земельного участка и не признал за истцом права собственности на спорное имущество.