Жительница Карелии, чья собака укусила ребенка, подала жалобу в суд

Хозяйку собаки признали виновной в правонарушении, однако женщина с этим не согласилась и обратилась в суд с жалобой.

Административная комиссия Кемского района признала местную жительницу виновной в административном правонарушении. Ей было назначено наказание в виде предупреждения.

Женщина не согласилась с этим и обратилась в суд с жалобой, в которой просила отменить наказание и прекратить дело об административном правонарушении.

Суд установил, что собака местной жительницы, находясь на самовыгуле, набросилась на ребенка и укусила его за ногу.

В отношении хозяйки собаки были собраны достаточные доказательста, которые позволили суду сделать обоснованный вывод о совершении женщиной правонарушения.

В связи с этим суд оставил постановление административной комиссии без изменения и не удовлетворил жалобу заявительницы.

Ранее мы писали о том, что собаки напали на ребенка в Пудожском районе Карелии.