Собаки напали на ребенка в Пудожском районе Карелии

Мальчика искусали собаки, принадлежащие жительнице соседнего дома, сообщили в прокуратуре Карелии.

Инцидент произошел ранее в Пудожском районе Карелии — местная жительница обратилась с заявлением о том, что на ее ребенка напали собаки. Как выяснилось, животные, атаковавшие мальчика, принадлежали жительнице соседнего дома.

Прокурор района обратился в суд с иском о взыскании с владелицы собак компенсации морального вреда в пользу пострадавшего.

Суд постановил взыскать в пользу ребенка 10 тысяч рублей.

Ранее также в Пудожском районе в суде рассмотрели дело о нападении хозяйских собак на девочку.