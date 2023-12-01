Собаки напали на ребенка в Пудожском районе Карелии

Мальчика искусали собаки, принадлежащие жительнице соседнего дома, сообщили в прокуратуре Карелии.
Инцидент произошел ранее в Пудожском районе Карелии — местная жительница обратилась с заявлением о том, что на ее ребенка напали собаки. Как выяснилось, животные, атаковавшие мальчика, принадлежали жительнице соседнего дома.
Прокурор района обратился в суд с иском о взыскании с владелицы собак компенсации морального вреда в пользу пострадавшего.
Суд постановил взыскать в пользу ребенка 10 тысяч рублей.
Ранее также в Пудожском районе в суде рассмотрели дело о нападении хозяйских собак на девочку.
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