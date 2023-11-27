Бездействие хозяина спровоцировало жестокое нападение двух собак на ребенка в Карелии

Девочку с ранами рук, плеча и ног доставили к фельдшеру в Пудожском районе, сообщили в местном суде.

Нападение двух собак на ребенка произошло в октябре 2023 года в Пудожском районе Карелии. Собаки выскочили на девочку из частного двора, схватив за руку и за ноги.

Позже фельдшер диагностировала у ребенка множественные укушенные раны левого предплечья, плеча, правой и левой ноги.

В интересах пострадавшей в суд обратился прокурор района, попросивший взыскать с владельца собак компенсацию морального вреда в 10 тысяч рублей. Владелец собак не оспаривал сам факт нападения, но просил уменьшить сумму штрафа, ссылаясь на материальное положение.

Суд признал, что владелец собак не контролировал животных, что и стало причиной нападения. В результате в пользу законного представителя ребенка был присужден штраф, изначально запрашиваемый прокурором — 10 тысяч рублей.

Решение не вступило в законную силу.