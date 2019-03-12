По Советскому мосту возобновилось движение

Новости по теме
Загрузка...
Автомобильное движение по Советскому мосту возобновилось, сообщили жители Петрозаводска.
Строительная организация завершила восстановление поврежденного фрагмента дорожного покрытия вблизи Советского моста через реку Лососинку.
До наступления температур, подходящих для укладки асфальтобетонного покрытия, отремонтированный участок улицы Правды временно отсыплют щебнем мелкой фракции. В случае необходимости его будут досыпать и трамбовать, по информации мэрии Петрозаводска.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
09.03.2019, 13:10
05.03.2019, 13:05
10.03.2019, 14:30
05.03.2019, 11:56
10.03.2019, 11:00
07.03.2019, 14:07
Аналитика
11.03.2019 15:47
Политкухня
Въезд большегрузов в центр города могут запретить в Петрозаводске.
11.03.2019 15:02
11.03.2019 12:26
11.03.2019 12:03
07.03.2019 14:07
Чтиво
11.03.2019 11:04
Личное мнение
Нынешний чиновник — это поиск бесконечного получения одобрения, считает политолог Олег Реут.
06.03.2019 13:45
01.03.2019 12:07
28.02.2019 19:31
Медиа
11.03.2019 12:42
Опрос
Будете ли вы поститься?
Комментарии