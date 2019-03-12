По Советскому мосту возобновилось движение

Автомобильное движение по Советскому мосту возобновилось, сообщили жители Петрозаводска.

Строительная организация завершила восстановление поврежденного фрагмента дорожного покрытия вблизи Советского моста через реку Лососинку.

До наступления температур, подходящих для укладки асфальтобетонного покрытия, отремонтированный участок улицы Правды временно отсыплют щебнем мелкой фракции. В случае необходимости его будут досыпать и трамбовать, по информации мэрии Петрозаводска.